Im Hainich zeigt sich derzeitig ein besonderes Naturschauspiel: der sogenannte Indian Summer. Die Herbstfärbung des Buchenwaldes lockt viele Wander. Das freut auch Nationalparkleiter Manfred Großmann: „Es ist immer wieder spektakulär.“

Die über 30 verschiedenen Hauptbaumarten wie Buche, Esche oder Bergahorn tauchen den Hainich in herbstliche Farbenpracht. In der Regel sei das bunte Blättermeer bis Mitte November zu sehen. Wie lange der Indian Summer konkret dauert, hängt laut Großmann auch vom Wetter ab. Bei Wind etwa fallen die Blätter schneller. „Auch nach Nachtfrösten ist das Schauspiel vorbei“, so der Nationalparkleiter.

Der Indian Summer ist der alljährliche Besucher-Höhepunkt im Nationalpark. So hatte das Naturschauspiel auch dem Nationalparkzentrum vor der Schließung, die durch den Lockdown nötig wurde, einen Besucherandrang beschert. Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) kamen an mehreren Tagen mehr als 2500 Besucher.

Dadurch gab es am Parkautomaten auf dem Parkplatz lange Schlangen. „Wir haben dann reagiert und die Tickets gleich an der Nationalpark-Kasse abgegolten“, informierte Reinz. Man werde das beobachten. „Eventuell denken wir über einen zweiten Automaten nach“, so der Bürgermeister.