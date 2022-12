Hainich-Luchs soll auswärts für Nachwuchs sorgen

Hainich. Zuchterfolge im Hainich: Ein anderthalbjähriger Luchs zieht nach Österreich um. Im Wildkatzendorf will man noch mehr Tiere auswildern. Das wird jetzt vorbereitet.

Als erstes Mitglied der Luchsfamilie im Wildkatzendorf Hütscheroda streift nun Luchs „Norik“ durch den Nationalpark Kalkalpen in Österreich. „Wir sind sehr glücklich, dass nun erstmals Nachwuchs unseres Luchspärchens Kaja und Looki in die Freiheit entlassen wurde“, sagt Katrin Vogel, Geschäftsführerin der Wildtierland Hainich gGmbH. „Im Mai 2021 wurden drei Luchse in Hütscheroda geboren. Im Mai 2022, als Luchsin Kaja wieder trächtig war, zogen die drei zunächst in ein Auswilderungsgehege in Rheinland-Pfalz. Von dort ging es nun nach Österreich. Der anderthalbjährige Norik unterstützt nun die kleine Population in den Kalkalpen.

„Seit Jahren wartet man dort vergeblich auf Nachwuchs. Die fünf Luchse dort sind zu wenig für einen dauerhaften Bestand, und der einzige Kuder der Gegend ist augenscheinlich zeugungsunfähig“, so Vogel.

In den kommenden Monaten wird, wieder mit Förderung durch Thüringer Umweltministerium, in Hütscheroda ein „Koordinationsgehege“ gebaut. Darin sollen die für eine Auswilderung vorgesehen Tiere unter möglichst naturnahen Bedingungen und ohne Kontakt zu Menschen aufwachsen. Erste Bewohner werden die beiden Jungluchse sein, die im Mai 2022 in Hütscheroda geboren wurden.