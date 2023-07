„Hallo, ich bin der Robin von der Welterberegion Wartburg Hainich“

Bad Langensalza. Die Welterberegion Wartburg Hainich hat mit Robin Wawrzik einen regionalen Tourismusmanager, der den Verband und seine Mitglieder enger verknüpfen möchte

Seit Jahresbeginn ist Robin Wawrzik das neue Gesicht in der Geschäftsstelle der Welterberegion Wartburg Hainich in Bad Langensalza. Der junge Mann ist regionaler Tourismuskoordinator und stellt das Bindeglied zwischen dem Verbund der Welterberegion und seinen Mitgliedern dar. Auf seiner Stelle, die auf drei Jahre befristet und vom Thüringer Wirtschaftsministerium gefördert wird, versucht Robin sinnbildlich lose Fadenenden zu finden und sie zu verbinden. Aus bestehenden Schleifen Knoten zu machen oder lockere Knoten enger zu ziehen. Damit haben die Bad Langensalzaer Vorbildcharakter. Denn mit diesem engagierten jungen Mann sind sie Pilotregion und haben Thüringens ersten und garantiert jüngsten regionalen Tourismusmanager, der täglich versucht Brücken zu schlagen und Kontakte zu knüpfen, oder sie zu festigen. Ein Strippenzieher und Netzwerker also.

„Ja, so könnte man das sagen. Denn ich möchte dafür sorgen, dass unsere Mitglieder von unserer bekannten Dachmarke ,Welterberegion´ genauso profitieren, wie wir von ihnen als unsere Mitglieder. Es soll für beide Seiten ein Mehrwert sein“, erzählt Robin Wawrzik, der die Frage nach dem Aussprechen seines Nachnamens auch gern als eine Art Eisbrecher nutzt: „Hallo, ich bin der Robin, das reicht.“

Nach Schule und Bundeswehr studierte Robin dual Tourismusmanagement in Erfurt. Seinen praktischen Studienteil durchlief er in einem Hotel in Oberhof. „Schnell habe ich gemerkt, dass ich meine Zukunft nicht im Hotelwesen sehe, sondern mich eher in der Vermarktung, als Destinationsmanager wohlfühle.“

Nach den Lehrjahren zog es Robin Wawrzik ins Brandenburgische, wo er beim Tourismusverband Havelland seine erste Stelle antrat. „Das hat fürs Erste gut gepasst, ich habe viel gelernt und doch gemerkt, ich möchte in die Heimat zurück“, sagt der gebürtige Erfurter, der sich in Bad Langensalza bewarb und hier seit sechs Monaten „einen prima Job macht“, lobt Geschäftsstellenleiterin Anne-Katrin Ibarra Wong.

Regionale Produkte durch Verknüpfung mit Dachmarke entwickeln

Und was macht Robin den ganzen Tag? „Er spricht mit den Kunden, besucht sie und zieht die Bande zwischen ihnen und unserem Verein enger, oder akquiriert neue Mitglieder“, scherzt Robin, der dank seiner offenen und kommunikativen Art schnell Hemmschwellen fallen sieht.

„Was ich im Havelland erfolgreich erprobt habe, möchte ich hier in meine Arbeit einfließen lassen“, plaudert Robin aus seinem dienstlichen Nähkästchen. „Verstärkt möchte ich regionale Produkte für unsere Dachmarke gewinnen und ihnen zeigen, wo für sie der Mehrwert bestehen kann.“

Darüber hinaus geht es auch um sogenanntes „Komfortdenken“. Nämlich die Verknüpfung von Qualität, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit. „Gemeinsam mit unseren Mitgliedern möchte ich, möchten wir, Produkte entwickeln, die bei den Partnern selbst, bei ihren Mitarbeitern aber auch bei deren Kunden genau dieses Komfortdenken verinnerlichen und im täglichen Miteinander weiterhelfen“, erläutert der junge Mann, der am Ende seiner drei Jahre jeden der aktuell 135 Kunden mindestens einmal besucht haben möchte.