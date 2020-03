Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hamsterkäufe im Buchladen

Sie haben es gemerkt: An Stellen, wo unsere Zeitung sonst regelmäßig Veranstaltungen ankündigt stehen jetzt Absagen am laufenden Band. Kein Konzert, keine Disko, kein Vortrag. Nicht mal eine Feuerwehr versammelt sich am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis.

Das bringt zum einen uns Reporter in die Bredouille, da die Zeitung von Veranstaltungen lebt. Das kann aber auch ein Familienleben ordentlich durcheinander wirbeln, wenn das regelmäßige Hobby eines oder mehrerer Familienteile dann lieber doch nicht mehr stattfinden sollte – egal ob Fußball, Kino oder Vereinsabend. Das Veranstaltungsverbot ist richtig, verlangt aber nach Antworten, wie man die Zeit sinnvoll verbringen könnte ohne Gefahr zu laufen, sich anzustecken. Ein heißer Tipp: Probieren Sie es, wie ich jetzt häufiger, mit dem Lesen eines Buches. Meine Frau saß mir dabei einen guten Meter gegenüber auf der Couch und hatte ebenfalls einen Wälzer vor dem Gesicht. Zwischen uns standen auch noch eine Flasche Wein und zwei (das ist extrem wichtig) Gläser. Dann ist die Gefahr ziemlich gering. Könnte man auf diese Weise auch noch vier Wochen in Quarantäne verbringen, wäre die Seuche ausgelöscht. Wundern Sie sich also nicht über Hamsterkäufe im Buchladen und am Weinregal.