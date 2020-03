Hausnotruf im Altkreis Bad Langensalza häufig gefragt

Der Hausnotruf, ein kleiner Handsender mit einer dazugehörigen Basisstation, welche per Knopfdruck einen Notruf absetzen kann, sei derzeit im Raum Bad Langensalza sehr gefragt. Darüber informiert Katy Diedrich, sie ist zuständig für den Hausnotruf im Bad Langensalzaer DRK-Kreisverband.

Oft fragen jüngere Menschen für Angehörige nach der Station

Das Angebot gäbe es schon einige Jahre, aber in den vergangenen Monaten sei eine deutlich spürbare Steigerung der installierten Notrufanlagen zu erkennen. Laut Diedrich sind es oft jüngere Menschen, die für ihre Angehörigen nach den Stationen fragen.

Durch Arbeit oder einen anderen Wohnort seien die jüngeren Familienmitglieder oft nicht in der Lage, täglich nach ihren Eltern oder Großeltern zu schauen. Sie wollen dennoch sichergehen, dass ihre Angehörigen in Notsituationen schnell Hilfe rufen können.

Das Konzept ist einfach. Ein kleiner Handsender, der einem Funk-Toröffner ähnelt und mit einer Schlaufe wie eine Halskette getragen werden kann, sendet nach Knopfdruck ein Signal an die Basis im Wohnbereich. Die Basisstation ist an das Telefonnetz gekoppelt, kann aber auch eine Mobilfunkverbindung aufbauen. Kurz darauf landet das Signal in der Rot-Kreuz-Hausnotrufzentrale in Rudolstadt, diese sei 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche besetzt.

Angehörige oder Retter werden verständigt

„Die Mitarbeiter der Zentrale sehen sofort, wo der Ruf herkommt und wer am anderen Ende der Leitung ist. Auch das Krankenbild öffnet sich auf dem Rechner des Disponenten“, sagt Katy Diedrich. In Abstimmung mit dem Absender des Notrufes, der den Mitarbeiter über die Station hören und mit ihm sprechen kann, werden dann Angehörige oder Retter verständigt.

Wie Kreisverbandsgeschäftsführerin Kerstin Schmiedchen erläutert, würden die Kosten oft von den zuständigen Krankenkassen bezuschusst, unter bestimmten Voraussetzungen auch in Gänze getragen. Außerdem gäbe es verschiedene Modelle, um den eigenen Notruf im Haus zu etablieren. Der Langensalzaer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes zählt derzeit gut 70 Notrufstationen.