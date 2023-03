Struth feiert in diesem Jahr sein 750-jähriges Bestehen.

Heimatkundler tagen in Struth

Struth. Ein Ortsrundgang und Vorträge zur Geschichte Struths sind geplant. Auch Gäste sind willkommen.

Zur Jahreshauptversammlung kommt der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde am Samstag, 1. April, um 14.30 Uhr im Saal der Gaststätte „Zur grünen Linde“ in Struth zusammen. Bereits um 13.15 Uhr beginnt an der Kirche ein Dorfrundgang mit Ortschronist Bertram Kieler. Während der Tagung wird er dann zu Ereignissen aus der 750-jährigen Ortsgeschichte sprechen.

Vereinsvorsitzender Peter Anhalt lädt nach seinem Rechenschaftsbericht zur Diskussion über die weitere Forschungsarbeit ein. Angeboten werden vom Verein herausgegebene Bücher zu Sonder- und Subskriptionspreisen. Auch andere interessierte Ortschronisten und Heimatforscher aus dem Unstrut-Hainich-Kreis sind eingeladen.