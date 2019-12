Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hemmschwelle vor Rufbus ist gesunken

Die Regionalbus-Gesellschaft hat zum 15. Dezember ihren Fahrplan geändert – allerdings nur geringfügig. „Wir haben die Fahrgastwünsche eingearbeitet, die Fahrzeiten angepasst“, sagt Egbert Steinbrück, der bei der Regionalbus GmbH die Abteilung für Verkehr leitet.

Man hält daran fest, auf vielen Überlandlinien an den Wochenenden Rufbusse einzusetzen. Die anfängliche Hemmschwelle, einen Bus zu ordern, sei verschwunden, sagt Regionalbus-Chef Gerd Haßkerl. Die Gesellschaft kauft bei Bedarf diese Dienstleistung von Taxi-Unternehmen, die dann mit einem Kleinbus unterwegs seien. Die ganze Woche als Rufbus unterwegs ist hingegen der Nationalparkbus zwischen Mühlhausen und der Thiemsburg.

Aufgrund guter Nachfrage verkehre der Bus früh um fünf von Mühlhausen nach Hildebrandshausen und eine halbe Stunde später zurück nach Mühlhausen nun als regulärer Linienbus und nicht mehr als Rufbus. „Ein klares Zeichen gegen das Vorurteil: Erst fahren Rufbusse, dann gar keine Busse mehr. Wenn wir nachgefragt werden, fahren wir auch“, so Haßkerl.

Die Fahrplanhefte – erstmals ohne Bahnverbindungen – gibt es bei den Busfahrern, am Busbahnhof in Mühlhausen und bei der Regionalbus GmbH in der Bonatstraße in Mühlhausen.