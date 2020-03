Herbsleben bekommt Eineinhalb-Feld-Halle

Der Sporthallen-Streit in Herbsleben ist Geschichte. Mit neun gegen sechs Stimmen beschloss der Gemeinderat den Bau einer Eineinhalb-Feld-Halle. Freie Wähler und Linke überstimmten die CDU, die die größere Zwei-Feld-Halle favorisierte.

Einen Kompromiss gibt es dennoch: Die Halle rückt ein Stück mehr Richtung Mitte. Damit kostet der Neubau 4,6 Millionen Euro und wird damit etwas billiger. Denn bei der letzten Kalkulation waren die Kosten wegen des Baugrunds für den alten Standort in der nordwestlichen Ecke direkt am angrenzende Grundstück mehr geworden.

Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) hatte bis zuletzt an die Fraktion von Freien Wählern und Linke appelliert, für eine Zwei-Feld-Halle zu stimmen. Denn die wäre der Gemeinde lediglich 200.000 Euro teurer als jetzt gekommen. „Das sollten die Kinder uns wert sein“, sagte er.

Auch der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Uwe Stollberg hatte am Donnerstagabend für die größere Halle plädiert. Denn es sei komfortabler, wenn zwei Klassen gleichzeitig in der Halle in Sport unterrichtet werden können. Zumal die Klassen immer größer würden, derzeit besuchen 53 Schüler die erste Klasse.

Mascher geht davon aus, dass ein Teil des Sportunterrichts nun weiter in der Mehrzweckhalle stattfinden muss, die Domizil der Gewichtheber ist.

Die große Halle ist damit endgültig vom Tisch. Damit geht ein langes Hickhack zu Ende. Der Streit entzweite sowohl den Gemeinderat als auch das Dorf. Zuletzt hatte der Bürgermeister die Ratsentscheidung, an der an der kleineren Halle festzuhalten, beanstandet. Heißt: Er legte Veto ein, was er wegen der plötzlichen Mehrkosten als seine Pflicht ansah.