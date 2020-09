Herbstfest der Volkssolidarität in Bad Langensalza

Die Volkssolidarität Bad Langensalza lädt am Donnerstag, 8. Oktober, zum Herbstfest nach Craula ein. Laut Mitteilung sind folgende Abfahrtszeiten an diesem Tag vorgesehen: um 15.15 Uhr an der alten Kaufhalle in der Friedrich-Hahn-Straße, um 15.20 Uhr am Wiebeckplatz, um 15.25 Uhr am Birkenweg und um 15.30 Uhr an der Schänke Ufhoven. Anmeldung für das Herbstfest werden unter der Telefonnummer: 03603/ 812 361 erbeten.