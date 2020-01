Herzlich grün heißt die Devise bei Oberdorla

Das Projekt „Herzlich grün – Lebensvielfalt zwischen Unstrut und Hainich“ startet mit der Pflanzung von 40 Bäumen in der Gemarkung Oberdorla. Fünf Dörfer beteiligen sich bislang an dem Projekt des Landkreises. Mit dem Energiedienstleister Boreas aus Ballhausen, welcher auch Windkraftanlagen und Photovoltaikparks im Kreis betreibt, konnte erstmals ein Unternehmen als Partner gefunden werden. Innerhalb der kommenden fünf Jahre benötigt das Grün-Projekt gut 500.000 Euro, die in Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen investiert werden sollen.

Der Bau von Windkraftanlagen sei mit umfangreichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden, heißt es aus der Verwaltung. Hierdurch sind laut Gesetz regelmäßig naturschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Die Energiefirma Boreas unterzeichnete deshalb im Sommer vergangenen Jahres eine Vereinbarung mit dem Landkreis. In dem Papier sei detailliert festgehalten, welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Teilprojektes Biotopverbund Hainich-Unstrut-Aue erfolgen muss.

Keine Vorboten von Windkraftwerken in Oberdorla

„Das Energieunternehmen geht hier in Vorleistung und setzt die Maßnahmen schon vor Beginn des eigentlichen Projektes um. Im Moment wissen wir noch nicht genau, welchem Bauprojekt wir diese Pflanzungen später zuordnen können“, sagt Dominik Neuske. Er plant die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Boreas in Herbsleben. Dies bedeute aber nicht, dass in der Region um Oberdorla künftig Windkraftanlagen entstehen würden, betont der Planer. Es sei ein Ökokonto, in welches man in der ersten Etappe einen kräftigen fünfstelligen Betrag investiere. Für Stromerzeuger Boreas stehe im Unstrut-Hainich-Kreis weiter der Umbau des Windparks bei Kirchheilingen und Herbsleben im Mittelpunkt.

Sämtliche Ersatzmaßnahmen können später aber auch nur Bauprojekten im Unstrut-Hainich-Kreis zugeordnet werden. Man könne nicht hier pflanzen und im Nachbarkreis bauen, auch umgedreht sei dies nicht möglich. Die Gesetzgebung lasse hierfür keinen Spielraum, erläutert Landrat Harald Zanker (SPD).

Wildkirschen machen den Anfang

Zwischen der Oberdorlaer Kirschtrift und dem Langulaer Tal pflanzten Mitarbeiter der Baumschule Oberdorla vor wenigen Tagen die ersten Wildkirschen und Baumhasel. Bei Boreas arbeite man bei der Bepflanzung gern mit regionalen Unternehmen. Dabei seien kurze Fahrwege und umfangreiche Ortskenntnisse entscheidend. In der Gemarkung zwischen Langula und Oberdorla sind die Baumpflanzungen laut Landrat ein Beginn. In den kommenden Jahren möchte man die Lücken zwischen dem Hainich und den angrenzenden Orten umfangreich bepflanzen.

Alleen und Grünstreifen sollen entstehen. Denkbar sei hier und da auch ein kleiner Biotopenverbund. Durch Bäume und Sträucher entstehen später Schattenzonen. Die Gräben seien so besser vor Sonneneinstrahlung geschützt und würden dann nicht ganz so schnell austrocknen. Die Pflanzplanungen habe man einer Fachfirma übergeben. „Wir möchten das gern mit der Region gemeinsam machen und die Interessen der Landwirte berücksichtigen“ sagt Zanker.

Bei Trockenheit wird gegossen

Außerdem achte man auch auf die Nachhaltigkeit. „Alle unsere gemeinsamen Pflanzungen werden mit einem dreijährigen Pflegevertrag abgesichert“, erklärt dazu Martin Weißenborn, Geschäftsführer der Baumschule. So würden die Bäume regelmäßig gegossen, auch die Pflanzscheibe werde in festgelegten Abständen gemäht und gepflegt. Falls weitere Kosten durch längere Trockenperioden anfallen, werde dies nach voriger Absprache dem Auftraggeber in Rechnung gestellt, erläutert Weißenborn.

Die kräftigen Bäume kämen aus einem Unternehmen bei Bad Köstritz. Man habe darauf geachtet, Bäume auszuwählen, die sich in der Region etablieren können. Ein Pfahldreibock stützt die Bäume, auch ein Stammschutz, um sie vor dem Verbiss durch Wildtiere zu schützen, wurde verbaut.