Hexen stimmen am Rand des Unstrut-Hainich-Kreises auf das bevorstehende Karnevalswochenende ein und setzen dabei auf Körperkontakt

Struth. Auf der Suche nach Männern zog es die Struther Hexen am Donnerstag durch den Ort. Warum sich das in diesem Jahr als besonders schwierig erwies.

Am Donnerstagmittag zog es zwölf kleine und große selbst ernannte „Struther Hexen“ zur Weiberfastnacht durch Struth. Ihr Ziel: Männern die Krawatte kürzen. Den Ursprung fand diese Tradition Mitte des 20. Jahrhunderts. Damals hatten Frauen gegenüber den Männern häufig Nachteile. Um ihnen einen Teil ihrer Macht zu rauben, schnitten sie den Herren deshalb einmal im Jahr die Krawatte ab. Die Herren wurden mit einem Küsschen auf die Wange entlohnt. Gefunden haben die Hexen in diesem Jahr aber weniger Männer als bisher. Der Grund: Auch die Herren treffen sich zum gemütlichen Schlemmen am fetten Donnerstag. „Die Männer haben schon ihren Männertag und jetzt setzten sie sich auch noch am Fetten-Donnerstag zusammen, hier ist was losgebrochen“, sagt Frauke Helbing.