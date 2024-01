Hier gibt es in Mühlhausen Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Wie man sich vor Einbrechern schützt (Symbolbild), können Interessierte am 9. Januar in Mühlausen erfahren.

Mühlhausen Sicherheitsberater des Unstrut-Hainich-Kreises informieren über Schutz des Eigentums und aktuelle Betrugsmaschen

„Wie sichere ich mein Eigentum, besonders in den Herbst- und Wintermonaten?“ Diese Frage steht im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung, die die ehrenamtlichen Sicherheitsberater des Unstrut-Hainich-Kreises am Dienstag, 9. Januar, anbieten. Anzutreffen sind Peter Goericke und Klaus-Peter Oertel von 10 bis 12 Uhr in den Räumlichkeiten des Frauenrings in Mühlhausen am Lindenbühl 28/29.

Ein weiteres Schwerpunktthema wird sein, welche aktuellen Betrugsmethoden kursieren und wie man sich dagegen schützen kann. Die Beratung ist insbesondere für ältere Menschen gedacht.