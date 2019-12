Wer kann solch ein Wesen zu Tode quälen? Katzenjunges Pepe lebt im Tierheim Mühlhausen in Sicherheit. Doch anderswo in der Stadt ereignen sich Grausamkeiten.

Hinweise auf Katzenquäler von Mühlhausen

Erste Hinweise auf die Katzenquäler von Mühlhausen hat übers Wochenende die Polizei erhalten. Das sagte Polizeisprecherin Fränze Töpfer am Montag unserer Zeitung. Passanten hatten in den vergangenen drei Wochen zwei schwer verletzte Katzenbabys sowie weitere getötete Katzen in Mühlhausen gefunden. Die Tiere waren derart verstümmelt, dass davon ausgegangen werden muss, dass sie bei lebendigem Leib massiv gequält worden sind. Den Jungtieren fehlten Ohren und der Schwanz. Bei einem Tier war das Fell abgezogen.

Kriminalpolizei und Veterinäramt suchen dringend Zeugen. Töpfer ist sich sicher, dass es jemand gehört haben muss, wenn Katzen derart gequält werden. Und: Der Täter muss an Armen oder im Gesicht auffällig viele Kratzspuren haben, möglicherweise auch Bissverletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten.

Am Montag setzte die Tierschutzorganisation Peta 1000 Euro Belohnung aus, um die Tierquäler zu überführen. Bereits am 31. Oktober wurden am Garagenkomplex Lutherstraße/Rodemannstraße zwei Katzenbabys in einem Karton gefunden. Ihnen waren Ohren und Schwänze mit scharfem Gegenstand abgeschnitten worden. Ein Tier hatte außerdem zertrümmerte Hinterbeine. Sie haben nicht überlebt.

Hinweise an die Kriminalpolizei unter Tel. 03601/4510 oder die Tierschutzorganisation unter Tel. 0711-8605910