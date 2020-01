Historiker soll Mühlhäuser Opfern eine Stimme geben

Mindestens 50 männlichen Häftlingen, die nach Mühlhausen verschleppt und ausgebeutet wurden, kann der Jenaer Historiker Marc Bartuschka ein Gesicht geben. Ihr Weg lässt sich selbst jetzt – 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – noch nachzeichnen. Damit kann der Wissenschaftler auch ein detailliertes Bild der Konzentrationsaußenlager „Martha I und II“ im Stadtgebiet liefern.

Bartuschka stellte am Montagabend bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im Rathaus in Mühlhausen erste Ergebnisse seiner Forschungen vor. Der Historiker will den Opfern eine Stimme geben, aus Nummern wieder Menschen machen. Aus dem Material aus Archiven, Zeitzeugenberichten und Interviews mit Überlebenden lassen sich laut Bartuschka noch immer neue Erkenntnisse gewinnen.

Die Grundinformation zu den Mühlhäuser KZ-Außenlagern ist laut Historiker bekannt und auch publiziert. So sei von Anfang an der Einsatz von KZ-Häftlingen einkalkuliert gewesen im Männerlager „Martha“, das bei der Verlagerung des Junkerswerks Schönebeck beim heutigen Wendewehr errichtet worden war. Gegründet am 20. April 1944 durch den Transport von 61 Häftlingen nach Mühlhausen, stieg die Zahl der Insassen rasch an. „Im Verlauf des Juli waren es bereits deutlich über 500“, so der Historiker.

Bis zu 50 SS-Männer überwachten die Häftlinge

Die Männer, zumeist sowjetische, polnische, tschechische und französische Häftlinge, wurden damals in einem ehemaligen Fabrikgebäude untergebracht. Laut Bartuschka übernahmen bis zu 50 SS-Männer ihre Bewachung. Anfang April 1944 wurde das Lager geräumt und die Gefangenen nach Buchenwald zurückgetrieben. „Nachweisliche Todesfälle im Lager gibt es keine“, informierte der Historiker.

Auf dem Gelände des ehemaligen B-Lagers am Mühlhäuser Stadtwald sollte das Bratwurstmuseum aufgebaut werden. Das löste massive Kritik aus. Foto: Alexander Volkmann

Dennoch bedeute das nicht, dass alle Insassen Krieg und Zwangsarbeit überstanden. Alexej Nesterow (Jahrgang 1917) zum Beispiel war nach einem Fluchtversuch aus dem Arbeitslager in Mühlhausen in Obermehler wieder aufgegriffen und im September 1944 in Buchenwald hingerichtet worden.

Reine Zufälle sorgten für bessere Bedingungen in Mühlhausen

Auch das Frauenlager „Martha II“, das im September 1944 im sogenannten B-Lager der Gerätebau GmbH entstanden war, sei kein Erholungslager gewesen. Die rund 700 Insassen, die alle aus jüdischen Familien stammten, mussten Zünder produzieren. Auch wenn zumindest ein Teil der Frauen die Ankunft in Mühlhausen als Erleichterung empfunden haben mag, besage das nicht viel, weil Auschwitz zu diesem Zeitpunkt zum Zentrum der deutschen Mordmaschinerie geworden war. Ihre Quartiere und auch die Versorgung in Mühlhausen seien besser gewesen. „Aber es waren zum Gutteil reine Zufälle, die für bessere Bedingungen sorgten“, so Bartuschka.

Dass die Gefangenen in Mühlhausen besser als in Auschwitz behandelt wurden, lag laut Bartuschka vor allem daran, dass es um präzise Hilfsarbeiten ging. Die Lagerleitung sowie der Einsatzbetrieb hätten Interesse an guter Arbeitsleistung gehabt. Trotzdem gibt es Berichte über Misshandlungen. Und Mühlhausen war laut dem Historiker trotzdem weiterhin Teil des KZ-Systems. Drei Frauen starben in „Martha II“. Ende Februar 1945 wurde das Lager aufgelöst, die Gefangenen wurden nach Bergen-Belsen gebracht. Die schlechten Lebensbedingungen kosteten zahlreichen Frauen das Leben.

Viele Häftlinge starben nach Ende des Krieges

Zum Frauenlager gibt es mehr Literatur als zum Männerlager. „Als Forschungsobjekt ist dieses auch heute nicht leicht zu fassen“, sagte Bartuschka. Dennoch erlaubt das vorliegende Material einen genaueren Blick auf die Gefangenen und ihr Schicksal.

Häftlinge wie Tadeusz Sieromski, der 1920 im Distrikt Lublin geboren wurde, überlebte das Konzentrationslager. Er war einer der ersten Häftlinge in Mühlhausen, nachdem er bereits in Auschwitz und in Buchenwald inhaftiert war, dort überstand er sogar eine Flecktyphus-Infektion. Jean Claude Bourdin, Jahrgang 1899, Ingenieur aus Lyon, verheiratet, zwei Kinder, überstand das KZ Buchenwald und außer Mühlhausen noch ein weiteres Außenlager. Die letzten Kriegswochen überlebte er, ging aber am 10. Juni 1945 in Amberg in der Oberpfalz an Typhus zugrunde – ohne seine Familie wiederzusehen. „Er war nicht der Einzige, der ein solches Schicksal erlitt“, sagte Bartuschka.

Oliver Stechbart begleitete den Frauenchor am Klavier, der die Gedenkveranstaltung am Montagabend im Rathaus musikalisch umrahmte. Foto: Sabine Spitzer

Der Historiker erforscht die Mühlhäuser Außenlager im Auftrag der Stadt Mühlhausen und des örtlichen Geschichts- und Denkmalpflegevereins. Wie Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) sagte, sei es wichtig, die Erforschung der Ausbeutung von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen während des Nationalsozialismus vor Ort weiter voranzutreiben. Denn im Frühjahr vergangenen Jahres hätte man den Eindruck gewinnen können, die Stadt habe die dunkelsten Facetten ihrer langen Geschichte vergessen. „Dieser Eindruck war fatal“, so Bruns. Bei der Standortsuche für das neue Bratwurstmuseum habe man erlebt, dass viel Unwissen vorhanden sei. Für das Bratwurstmuseum wurde nach massiver Kritik am Stadtwald eine neue Fläche gefunden. Der Grundstein ist gelegt, Eröffnung soll am 17. Mai sein.

Das Forschungsprojekt endet im Sommer. Die Stadt will bis dahin auch eine Debatte zum Thema KZ-Außenlager in Mühlhausen anstoßen und Geschichten aus dieser Zeit sammeln, die in einer Dokumentation festhalten werden sollen.