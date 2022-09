Hitze erzeugt Hetze

Daniel Wiegand über den Zusammenhang von hohen Temperaturen und Hass im Internet.

Mit dem Ende der sengenden Hitze dürfte wohl in den meisten Büros der fleißigste Kollege in seinen wohlverdienten Urlaub geschickt werden: der Ventilator. Bei den Temperaturen zwischen Backofen und Vorhölle in den vergangenen Monaten war er derjenige, der zumindest für ein kleines bisschen Erfrischung sorgte.

Vermutlich hat er auch dazu beigetragen, dass die Welt ein wenig friedlicher wird. Denn wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mitteilt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Hass im Internet und hohen Temperaturen. Steigen diese über 30 Grad, werden in allen Klimazonen und über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg mehr Hassnachrichten durch das Netz gejagt. Zwischen 15 und 18 Grad liege dagegen ein „Wohlfühlfenster“, in dem deutlich weniger negative Stimmung herrscht.

Für ein friedliches Miteinander gilt also erwiesenermaßen die Devise: Immer einen kühlen Kopf bewahren. Dass eine an der Studie beteiligte Wissenschaftlerin ausgerechnet den Namen Stechemesser trägt, kann man wohl als Ironie am Rande betrachten.