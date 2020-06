Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochwasser in Mühlhausen: Lage entspannt sich

Die Folgen des Unwetters vom Wochenende in Mühlhausen halten die Einsatzkräfte weiter in Atem. Aber die Situation entspannt sich. Laut Stadtverwaltung wird die Mühlhäuser Feuerwehr seit Montagabend am Schwanenteich von 30 Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW) aus Apolda, Eisenach und Heiligenstadt unterstützt. Um den Schwanenteich und die Schwemmnotte im Innenstadtbereich zu entlasten, werde weiterhin Wasser abgepumpt. 15.000 Liter pro Minute werden in den etwa 800 Meter entfernten Felchtaer Bach geleitet. „Aktuell entspannt sich die Lage dadurch merklich“, hieß es am Dienstagnachmittag. Aufgrund des Einsatzes und der über die Straße verlaufenden Schläuche war die Heyeröder Landstraße am Dienstag weiterhin für den Verkehr gesperrt. red