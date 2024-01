Hochwertige Felgen und Räder in Mühlhausen gestohlen

Mühlhausen Einbrecher gingen in Gartenhaus auf Beutezug

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. Dezember, und Dienstag, 2. Januar, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Gartenhaus, das sich auf dem Gelände eines Wohnhauses in der Frankenstraße befindet. Der oder die Täter erbeuteten Felgen mitsamt Rädern. Das Beutegut hat einen Wert von etwa 2500 Euro. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Beutegutes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefon 03601/4510 zu melden.