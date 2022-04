Hochzeitsmesse im Kloster Anrode

Wer sich das Jawort gibt, will auch feiern. Welche Trends es gibt, ist bei der Hochzeitsmesse in Anrode zu sehen.

Bickenriede. Zwei Dutzend Aussteller zeigen Trends im Kloster Anrode – von der Hochzeitsvorbereitung bis zur Feier.

Die erste Hochzeit in diesem Jahr wurde auf dem Gelände des Klosters Anrode bereits gefeiert. Seit Jahren gilt die Anlage in der Nähe von Bickenriede als exklusive Kulisse für Hochzeitsfeiern. Nun zeigen rund zwei Dutzend Aussteller die aktuellen Trends rund ums Heiraten. Am Sonntag, 1. Mai, findet hier die Hochzeitsmesse statt.

„Wir helfen Paaren und Familien zusammen mit professionellen Partnern den schönsten Tag in ihrem Leben oder ihr privates Familienfest zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen“, sagt Organisator David Groß. Als Hotelier ist der Bickenrieder auch Ausrichter von Hochzeiten in der Eventscheune des Klosters Anrode.

Gäste können sich bei kostenlosem Eintritt auf eine Braut- und Festmodenschau sowie Hochzeitsshowtänze freuen. Das Gelände wird im besonderen Ambiente dekoriert. In und um die Eventscheune präsentieren sich Aussteller aus den Bereichen Gastronomie und Catering, Dekoration, Hochzeitsfotografie und Licht- und Soundtechnik. Es gibt eine Tortenverkostung, eine Hochzeitsband macht Livemusik und Hochzeitssträuße werden gezeigt. Einblicke in eine Stretchlimousine als Hochzeitskutsche sind möglich.

Hochzeitsmesse, Kloster Anrode,Sonntag, 1. Mai, 11 bis 17 Uhr, Eintritt: kostenlos