Höchstwert bei Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis

Nach mehreren bestätigten Corona-Infektionen ist der Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Langula geschlossen. Mehrere Personen befinden sich nach Angaben des Bildungsministeriums in Quarantäne. Der Kindergarten bleibt voraussichtlich bis 19. November zu. Die Einrichtung in der Vogtei ist die einzige im Unstrut-Hainich-Kreis, die auf Stufe Rot gesetzt und damit wegen der Pandemie geschlossen ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Auf Stufe Gelb wurden zwei Berufsbildungseinrichtungen gesetzt: An der privaten berufsbildenden Schule Ludwig Fresenius in Mühlhausen gibt es eine bestätigte Infektion; eine Person ist in Quarantäne. Eine bestätigte Infektion gibt es auch am Berufschulcampus; dort sind nach Angaben des Ministeriums mehrere Personen in Quarantäne. Ähnlich ist die Situation an der Gemeinschaftsschule Menteroda. Von dort meldet das Ministerium eine bestätigte Infektion; mehrere Personen seien in Quarantäne – bis voraussichtlich 18. November.

Am Freitagmittag meldete das Landratsamt 203 mit dem Coronavirus infizierte Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis – ein neuer Höchstwert. Verglichen mit dem Donnerstag, kamen 58 Infizierte hinzu. 18 werden stationär im Krankenhaus behandelt. In Quarantäne befinden sich 692 Menschen aus dem Landkreis.