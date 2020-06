Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoffen auf mehr Sommertouristen aus dem Inland

Die Tourist-Information Mühlhausen freut sich über langsam wieder wachsendes Interesse von Gästen. Und hofft darauf, dass im Sommer mehr inländische Besucher kommen als sonst. Ein Trend, der sich auch in Bad Langensalza abzeichnet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Seit 18. Mai hat die zentrale Anlaufstelle für Touristen in der Ratsstraße 20 wieder geöffnet. In einer ersten Bilanz nach vier Wochen seien als erstes Besucher mit Wohnwagen zu nennen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die neu geschaffenen Caravan-Stellplätze Engelsgarten am Hanfsack „wurden stark frequentiert“.

Verstärkt konnten die Touristiker Tagesausflügler aus ganz Thüringen und den angrenzenden Bundesländern zählen. Viele seien per Rad unterwegs – ein Trend schon in den letzten Jahren. Genutzt würden vor allem der Unstrut-, Unstrut-Werra- und der Werratal-Radweg. Besucher gebe es auch in den Kulturstätten. Sogar Gäste aus dem Ausland, unterwegs auf den Spuren von Johann Sebastian Bach, habe man begrüßen können.

„Das Resümee fällt mit Blick auf Individualgäste positiv aus. Davon konnte man Mitte Mai noch nicht ausgehen. Bedauerlich sind jedoch die zahlreichen Stornierungen von Busgruppen“, sagte Nancy Krug, Leiterin der Tourist Information. Aber vielleicht halte der Trend an, dass Thüringer in Corona-Zeiten mehr ihr eigenes Bundesland entdecken, auch in den Sommerferien.

Ab 1. Juli gelten in der Tourist Information wieder die üblichen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 14 Uhr. Zu diesem Termin kehrt auch die Bad Langensalzaer Tourist-Info zu den üblichen Zeiten zurück.

Auch in der Kur- und Rosenstadt hoffe man auf eine mögliche touristische Belebung im Sommer, sagte die Chefin der Bad Langensalzaer Kur- und Tourismus GmbH (KTL), Annett Standhardt: „Der Juni und Juli sehen deutlich besser aus als 2019.“ Die Anfragen aus dem Inland stiegen. Aber auch hier fehlen Busse. Besonders begehrt seien Ferienwohnungen und Wohnmobilstellplätze.