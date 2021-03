Holzskulpturen für Anrodes Ortsteile

Holzbildhauermeister Heinz Günther aus Hüpstedt an einer Holzfigur des Heiligen Florian. Die Skulptur entstand im September 2020 bei einem Workshop im Kloster Anrode und steht nun neben dem Feuerwehrhaus Bickenriede.

Bickenriede. Vier Künstler stiften die Kunstwerke aus einem Workshop im vergangenen Jahr.

Eine lebensgroße Skulptur des Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, steht seit dem Wochenende neben dem Gerätehaus in Bickenriede. Holzbildhauermeister Heinz Günther aus Hüpstedt hat die Figur geschnitzt. Sie entstand im September 2020 bei einem Workshop mehrerer Künstler und Kinder zum Thema „Identifikation mit der Heimat“ im Kloster Anrode.

Dabei wurden auch mehrere Objekte für die anderen Ortschaften der Gemeinde Anrode geschaffen. In Zella steht eine Bank, die die Kirche und die Lengefelder Warte zeigt. Die Sitzbank in Lengefeld symbolisiert die „Lengefelder Latschen“ und in Hollenbach wird eine Kirschpflückerin gezeigt. Das Projekt wurde mit Fördergeldern aus dem Programm „Demokratie leben!“ unterstützt.