Nach einem Brand in Schlotheim sucht die Polizei nach Zeugen

Schlotheim. Bei einem Brand in Schlotheim entsteht ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Holzstapel steht in Schlotheim in Flammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holzstapel steht in Schlotheim in Flammen

Beim Brand eines Holzstapels ist in der Nacht zu Dienstag in Schlotheim ein Schaden von 1000 Euro entstanden. Durch den Brand, den die Feuerwehr kurz nach 5 Uhr löschen konnte, wurde auch eine angrenzende Hecke beschädigt, wie die Polizei berichtete.

Die Polizei geht davon aus, dass der Stapel, der in einem Unterstand in der Straße am Graben gelagert war, vorsätzlich angezündet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03601/4510 zu melden.