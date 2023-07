Hubschrauber üben im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Bundeswehr verlängert Tiefflug-Training bei Nacht auch in der Region Mühlhausen.

Auch in der Woche ab 2. August kann der Landkreis von Nachtflug-Übungen der Bundeswehr betroffen sein. Wie das Kampfhubschrauberregiment in Fritzlar mitteilte, würde die bereits diese Woche laufende Ausbildung im Luftraum der Region verlängert. Dazu gehören Tiefflüge unter 30 Metern Höhe in Hessen, Niedersachsen und auch um Mühlhausen. Für Beschwerden über Lärm gibt es ein Bürgertelefon unter: 0800 / 8620730.