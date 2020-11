Hüpstedt. Überraschte Empfänger in Hüpstedt: Sie bekamen eine Urlaubskarte in die Hornungsgasse – so hieß die Straße nur im Volksmund.

Nicht schlecht staunte eine Familie in der Straße Am Anger in Hüpstedt, als sie eine Postkarte mit der Anschrift Hornungsgasse in den Händen hielt. So hieß die kleine Stichstraße vor mehr als 40 Jahren, ehe man neue Straßennamen eingeführte.