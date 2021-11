Hüpstedter Kirche wird rot angestrahlt

Die katholische Pfarrkirche St. Martin in Hüpstedt wird derzeit in den Abendstunden rot beleuchtet.

Hüpstedt. Die Kirche St. Martin in Hüpstedt beteiligt sich an der Aktion „Red Wednesday“.

Rot angestrahlt wird die katholische Pfarrkirche St. Martin in Hüpstedt jetzt bei Eintritt der Dunkelheit. Grund ist eine Initiative des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, die so auf die verfolgten und benachteiligten Christen in der Welt aufmerksam machen will.

Laut Pfarrer Günter Christoph Haase steckt die Aktion „Red Wednesday“ dahinter, die am Mittwoch stattfand. Denn Christen seien nach wie vor die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft der Welt. Alle Mitchristen seien eingeladen, für die Verfolgten und Benachteiligten zu beten. St. Martin ist in diesem Jahr erstmals Teil der Aktion. Bis einschließlich zum ersten Advent wird die Kirche beleuchtet – wie viele weitere Kirchen und andere Gebäude in zahlreichen Ländern.