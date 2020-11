Hufeland-Klinik schafft in Bad Langensalza 70 Corona-Plätze: Aktuell 20 Corona-Patienten

Ruhe kehrt nicht ein auf der Corona-Station des Hufeland-Klinikums am Standort Bad Langensalza. 16 Menschen sind es am Donnerstagnachmittag, die dort behandelt werden. Auf einmal wird es betriebsam: ein weiterer Zugang mit Corona-Verdacht. Drei weitere Patienten sind für die nächsten Stunden angekündigt. Corona-Blog: Höchster Anstieg bei Neuinfektionen – Eilanträge gegen Gaststättenschließung erfolglos

Nancy Furchbrich ist Krankenschwester. Schon im Frühjahr, bei der ersten Corona-Welle, führte sie die Isolier-Station. Derzeit gehören zehn Fachkräfte und zwei Pflegehilfskräfte zu ihrem Team. Auch Auszubildende können, wenn sie älter sind als 18, auf der Isolier-Station mitarbeiten. Die Ärzte haben ein interdisziplinäres Team gebildet, das sich um die Patienten kümmert.

Etwa die Hälfte der aktuell dort zu behandelnden Menschen ist betagt, kam aus Pflegeeinrichtungen nach Bad Langensalza.

Große Ängste nach der Diagnose

Stefan Rußwurm ist promovierter Anästhesist und arbeitet auf der Corona-Station. Er weiß um die besondere Anspannung, unter der die Patienten stehen. Sie hätten oft Todesangst, wenn sie die Diagnose bekommen.

„Den ganzen Tag im Zimmer bleiben zu müssen, keinen Besuch zu bekommen, das zehrt an den Patienten“, sagt Nancy Furchbrich, „doch wir tun alles, dass zumindest übers Telefon der Kontakt mit der Familie gehalten werden kann.“ Dass Krankenschwestern und Ärzte unter Vollschutz in die Zimmer gehen, ängstige viele Patienten zusätzlich.

Wenn Ärzte und Pflegepersonal die Zimmer der positiv Getesteten oder der Patienten mit Corona-Verdacht betreten, geschieht das unter Vollschutz. Foto: Daniel Volkmann

Corona sei keine Frage des Alters. Man habe dieser Tage einen jungen Mann, Mitte 20, in ein Level-1-Krankenhaus verlegen müssen, weil seine Lunge schwerste Schäden genommen hatte. Er war ohne Vorerkrankungen in die Klinik nach Bad Langensalza gekommen.

Binnen weniger Tage drei Todesfälle

Level-1-Krankenhäuser verfügen über große, voneinander getrennte Intensivstationen und sollen die an Corona erkrankten Patienten aufnehmen, die eine Beatmung benötigen. Das Hufeland-Klinikum ist als Level-2-Haus eingestuft, das Patienten mit leichteren Symptomen versorgt.

Dennoch: Allein in dieser Woche hat es nach Aussage von Rußwurm auf der Bad Langensalzaer Station drei Todesfälle gegeben. Die Menschen seien mehrfach vor-erkrankt gewesen: „Sie starben mit Corona.“

Nancy Furchbrich und ihr Team sind immer wieder mit den Ängsten der Patienten konfrontiert. „Unser Team leistet eine Superarbeit, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Die Arbeit ist schwer, doch wir machen sie gern, und es wird auch gelacht.“ Angst, selbst zu erkranken, habe man nicht. „Wir schützen uns, und wir schützen die anderen.“

Während die Versorgung der Corona-Patienten im Frühjahr noch im Erdgeschoss des Klinikums in Bad Langensalza erfolgte, ist man inzwischen innerhalb des Hauses umgezogen in die zweite Etage. Dort, wo sich bisher die Kardiologie und die Gastroenterologie befanden, finden sich nun 70 Betten in 35 Zimmern für Corona-Patienten. Es ist, so sagt Rußwurm, „der bisher größte Eingriff in meiner beruflichen Laufbahn“.

Im Landkreis am Donnerstag 155 Infizierte

Laut Geschäftsführer Jens Kopp bedeutet dies, dass einige andere Behandlungen von Bad Langensalza nach Mühlhausen verlagert werden. „Es erweist sich jetzt als Vorteil, dass wir zwei Standorte haben.“

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Unstrut-Hainich-Kreis ist laut Landratsamt bis Donnerstagmorgen auf 155 gestiegen. Das sind 17 Menschen mehr als am Vortag. Demgegenüber stehen fünf inzwischen genesene Personen. Sechs Personen sind seit Beginn der Pandemie mit dem Virus verstorben, 266 sind wieder gesund.

Schwankend ist die Zahl jener Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden: Dienstag waren es 611, Mittwoch 532, Donnerstag 626. Die Sieben-Tages-Inzidenz – also die Infizierten in einer Woche pro 100.000 Einwohner – lag am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut bei 107,6 (Mittwoch: 88,0).