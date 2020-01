Hunderte Würste für das Mülverstedter Schlachtfest

Es geht um die Wurst: Der Kultur- und Heimatverein lädt am Samstag nach Mülverstedt zum 17. Schlachtfest ein. Nach einem Jahr Pause rüsten sich die Mitglieder wieder für den großen Ansturm. Schon etliche Tische in der Turnhalle sind vorbestellt.

Die Würste sind fertig. Hunderte hängen in der Kühl- und in der Räucherkammer. Vor drei Wochen wurde im Mülverstedter Schlachthaus geschlachtet. Der Fleischer des Ortes, Thomas Leich, hat wie immer den Verein unterstützt.

Das erste Schlachtfest gab es 2001 in Mülverstedt. Der Kultur- und Heimatverein hatte es ins Leben gerufen, um an die Tradition des Hausschlachtens zu erinnern. Ortsteilbürgermeister Manfred Müller (Die Linke), der auch zum Verein gehört, kann sich noch daran gut erinnern. In den 1970er-Jahren gab es rund 250 Hausschlachtungen im Ort. Das Schlachthaus befand sich hinter der Schenke am Kindergarten. 1983 war es sein erstes Bauprojekt als Ortschef, das Schlachthaus der Gemeinde in die Kirchgasse zu verlegen, wo sich auch später der Fleischer ansiedelte.

In den ersten Schlachtfest-Jahren hatte Mülverstedt sogar zwei Experten, denn neben Leich war der Hausschlachter Edgar Preuß dabei. Damals konnte man ihnen noch über die Schulter schauen bei der Wurst-Produktion. „Wir wollten zeigen, wie es wirklich war“, berichten Anke und Egbert Fritzlar. Doch später ging das wegen der Gesundheitsvorschriften nicht mehr. Andreas Büchner, der stellvertretender Vereinsvorsitzender ist, erinnert sich noch gut an die Jahre, wo Minusgrade beim Schlachtfest herrschten. „Das Waschwasser bildete Eiszapfen“, erzählt er. Denn er stand vor der Turnhalle am Rost.

30 Kilogramm Kartoffeln müssen geschält werden

Vier Schweinehälften sind jetzt verarbeitet zu Rotwurst, Leberwurst, Zwiebelwurst, Blutwurst und Sülze. Auch Bratwurst ist natürlich dabei, wie in Mülverstedt die Knackwurst genannt wird. Die Thüringer Rostwurst wird dann extra frisch zum Schlachtfest am Samstag hergestellt. Auch Wellfleisch und Nieren gibt es mit Sauerkraut sowie Kesselsuppe mit Klößchen. 30 Kilogramm Kartoffeln müssen bis Samstag geschält werden für das große Schlemmermahl.

Selbst die ältesten Mitglieder wie Elisabeth Kern, die 80 ist, packen mit an. Unterstützung bekommt der Kultur- und Heimatverein auch von den anderen Vereinen. Die Traktor- und Oldtimerfreunde sind am Samstag dabei und stellen unter anderem Traktoren, Bagger, Mopeds, Motorräder und alte Gartengeräte aus. „Bei uns alles Hand in Hand“, freut sich Anke Fritzlar über die Hilfe.

„Es ist viel Arbeit“, sagt sie. Doch der Verein ist stolz auf das Schlachtfest allein schon wegen der Geselligkeit. Jung und Alt kommen zusammen in der Turnhalle, die bei jeden Schlachtfest proppevoll wird. Ab 9.30 Uhr sollen sich die Türen öffnen. Am Nachmittag gibt es auch Kuchen, der natürlich selbst gebacken ist. Der Verein ist gut gerüstet. Denn das Schlachtfest ist bekannt auch in den umliegenden Orten. In den vergangenen Wochen wurden die Mülverstedter von vielen schon nach dem Termin gefragt.

Der Erlös des Schlachtfestes kommt dem Kinder- und Dorffest zugute. Das findet am 11. Juli statt.

Schlachtfest in Mülverstedt: Samstag, 1. Februar, von 9.30 bis 18 Uhr in der Turnhalle