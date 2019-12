In Anrode steigt die Hundesteuer ab Januar 2020.

Hundesteuer steigt in Anrode

Zum 1. Januar 2020 steigt in der Gemeinde Anrode die Hundesteuer. Danach werden für den ersten Hund 39 Euro, für den zweiten Hund 51 Euro und für jeden weiteren Hund 63 Euro jeweils jährlich am 1. Juli fällig. Mitte November hatte der Gemeinderat die Erhöhung beschlossen, die zu einer ganzen Reihe von Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb des Haushaltssicherungskonzeptes gehört.

So waren in diesem Jahr bereits die Kindergartenbeiträge angehoben und die Verwaltungsgebühren erhöht worden. Die Änderungen wurden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht beraten. Dennoch sei das Haushaltssicherungskonzept als nicht ausreichend erachtet worden, hieß es. Auch die Verpflegungskosten im Kindergarten sollen noch einmal auf den Prüfstand.

Die Genehmigung des Konzeptes ist Grundlage für eine Bedarfszuweisung vom Land.