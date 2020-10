Lorenz zeigt ihr die Grenzen auf. Mal schnell bücken, um mit ihm auf dem Boden zu spielen, es geht nicht. Genauso wenig kann sie ihn aufheben und trösten, wenn er sich wehgetan hat.

Martina Dorenwendt (39) sitzt seit 22 Jahren im Rollstuhl. Seitdem ist sie auf Hilfe angewiesen – rund um die Uhr. An diesem Tag ist es Tobias, der die Assistenz übernimmt. Er ist ihr Lebensgefährte, der Vater ihres Kindes. Wenn Tobias Huber, so wie in diesem Moment, kurz unterwegs ist, springt die Mutter ein. Ein bisschen Puder, damit das Foto gut aussieht? Mutter und Tochter sind aufeinander eingespielt.

Dass Tobias, der aus Bayern stammt und den sie 2015 kennenlernt, regelmäßig die Assistenz übernimmt, sorgt spürbar für mehr Privatsphäre – viel mehr als an anderen Tagen, wenn Fremde Martina Dorenwendt assistieren. 24 Stunden sind sie um sie herum, und sie sind doch kein Teil der Familie. Daran gewöhnen werde sie sich wohl nie. Martina Dorenwendt ist keine Frau, die sich zurückzieht. „Ich bin kein Hausmütterchen.“

Das sei sie schon als Kind und Jugendliche nicht gewesen. Immer unterwegs, nach der zehnten Klasse dann in Hüpstedt die Ausbildung zur Holzbildhauerin. Bis der Unfall kommt. Als 17-Jährige verunglückt sie vor den Toren von Struth.

Es folgen neun Monate im Krankenhaus. Eine Begegnung hat sich eingebrannt: Der Moment, in dem ihr ein Arzt sagte: Es wird nicht mehr besser, eher schlechter. Es reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Die Ausbildung, die immer ein Strohhalm war, an den sie sich klammert, sie wird sie nicht fortsetzen können. Das steht nach diesen Worten fest. „Ich weiß noch: Es gab Spinat und Ei, ich konnte es nicht anrühren.“

In Hessen Ausbildung zur Mediengestalterin

Als die medizinische Behandlung abgeschlossen ist, fährt sie zur Berufsfindung nach Heidelberg. Das Nachhaltigste: Sie lernt, Nein zu sagen. Auch als Mensch im Rollstuhl hat man eine eigene Meinung. Martina Dorenwendt lernt in Wanfried-Aue Mediengestalterin. Leerlauf gibt es auch nicht. Doch recht schnell erkennt sie: „Es fehlt mir das 3-Dimensionale, das Sportive.“

Inzwischen ist sie angekommen in ihrem Leben – einem mit vielen Ehrenämtern vor allem für die Belange von Menschen mit Einschränkungen: für die Rollstuhlfahrer, die, die schlecht sehen oder hören können. Um drei Beispiele zu nennen.

Die Facetten sind vielfältig. Dorenwendt hofft, dass sie bedacht werden bei den derzeit in einigen Orten des Landkreises anstehenden Planungen für neue Spielplätze. Ihr Einsatz wird Mitte September auch offiziell honoriert: In der Staatskanzlei in Erfurt überreicht ihr Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Verdienstmedaille der Bundesrepublik.

Zwei Jahre ist es her, da war sie in Berlin zu Gast – als Preisträgerin des Sterns des Sports, den das Projekt „Ich lebe ohne Hindernisse“ (Iloh) erhielt. Das steht unter dem Dach des Rehasportvereins Mühlhausen und wurde von Dorenwendt und Marco Pompe aus Altengottern ins Leben gerufen. Die Auszeichnung damals wurde ihr in Berlin von Bundespräsident Walter Steinmeier (SPD) verliehen. Dorenwendt ist stolz: „Wer trifft in seinem Leben schon solche Menschen?“

Im Projekt Iloh sollen auch Kinder, die ohne Einschränkungen leben, erkennen, wie der Alltag eines Rollifahrers aussieht, wie es sich anfühlt, das Gefährt über Mühlhausens Altstadtpflaster zu manövrieren, durch eine Regenrinne, über Bordsteine und wie steil auch scheinbar winzig anmutende Anstiege sind. Mitte September traf sich die Gruppe das erste Mal wieder seit den im März verhängten Corona-Einschränkungen. Rund 25 Kinder sind es, derzeit kommen sie alle aus dem evangelischen Schulzentrum, wo sich die Arbeitsgemeinschaft mittwochs trifft.

Andere nach wie vorim Umgang mit ihr unsicher

Über die Jahre habe sie immer wieder auch die Skepsis der Eltern gespürt, die – zumindest anfangs – die Begeisterung ihrer Kinder nicht haben teilen können. „ein Rolli steckt nicht an“, pflegt sie sagen, wenn sie übertriebene Zurückhaltung spürt. In verschiedenen Beiräten in Mühlhausen, im Landkreis und in Thüringen kümmert sich Martina Dorenwendt um die Belange von Menschen mit Einschränkungen. „Wenn möglichst viele schon frühzeitig, schon in der Planungsphase, in die richtige Richtung denken, dann ist vieles möglich“, sagt sie.

Doch noch spüre sie zuweilen mangelnde Umsicht. Selbst in der eigenen Gemeinde, in Rodeberg: Der Kindergarten, der Investitionsschwerpunkt der Kommune in den vergangenen Jahren war und es bleiben wird, ist nicht barrierefrei. Lorenz wird deshalb jeden Morgen nach Effelder gebracht.

Die – offen oder auch nur versteckt gestellten -- Fragen spürt sie ständig: Wie kann eine gelähmte Frau ein Kind bekommen? „Frauen sind hormon- und nicht rückenmarkgesteuert“.

Es braucht nach wie vor viel Aufklärungsarbeit.