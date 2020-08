Für die CDU geht Hans-Joachim Roth aus Schlotheim ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Nottertal-Heilinger Höhen.

Schlotheim. Wir stellen die Kandidaten der Bürgermeisterwahl in der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen vor, heute den Schlotheimer Hans Joachim Roth (CDU).

„Ich will die Landgemeinde mit den Menschen gestalten“

Er verkündete sein Interesse am Bürgermeisteramt für Nottertal-Heilinger Höhen schon, da war die Landgemeinde noch gar nicht gegründet. Mitte Juli wurde es dann offiziell: Hans-Joachim Roth stellt sich am 6. September der Wahl zum neuen Stadtoberhaupt. Der CDU-Mann steht außerdem an der Listenspitze um einen Platz im neuen Stadtrat.