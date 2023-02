Im Dorf bei Mühlhausen ist ein neues Zentrum entstanden

Anne-Sophie Schnepf (vorn rechts) und Gerda Moschcau (vorn links) gehörten zu jenen Damen und Herren, die am Mittwoch im neuen Gemeindezentrum von Langula Essen vorbereitet haben.

Langula. Gemeinsam aktiv sein, gemeinsam feiern – das soll im Pfarrhaus der evangelischen Kirchgemeinde Langula möglich werden. Auch wenn jetzt die Sanierung abgeschlossen ist, bleibt noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen.

Das Pfarrhaus der evangelischen Gemeinde in Langula ist umgebaut. Das wird diese Woche gefeiert. Ein Zentrum der Begegnung ist entstanden. Das Herzstück: der Gemeindesaal und die Küche.

Gut 260.000 Euro sind verbaut; die Summe der ersten Planungen von 2020 ist deutlich überboten. Nicht allein wegen der Preissteigerungen auf dem Bau, auch wegen der Schäden im Mauerwerk und im Boden. Das Geld stellten Kirchenkreis und Kirchgemeinde, dazu kamen Lottomittel und Spenden.

In den neuen Räumen sollen Gemeindeveranstaltungen, Seminare, Mutter-Kind-Kurse, Konfirmanden-Treffen stattfinden. Angedacht ist auch, den Gemeinderaum zu vermieten. Man will sich dem Dorf öffnen, ein Zentrum werden für Langula, sagt Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj.

Die ersten Veranstaltungen hat es bereits gegeben. „Wir setzen darauf, dass die Begeisterung über unser neues Haus gestreut wird“, sagt Almut Skatulla aus der Kirchgemeinde, die auch den Kindergarten nebenan leitet. „Wenn ich die Langulaer zu Hause besuche, sitzen viele allein in ihren Stuben. Sie wollen wir motivieren, zu uns zu kommen“, sagt die Pfarrerin. So wurde am Mittwoch dann auch gemeinsam geschnippelt und Essen zubereitet. Doch angesprochen seien explizit alle Altersgruppen, das Haus zu nutzen.

Bis zum Herbst soll noch eine Rampe angebaut werden, um vom Garten aus einen barrierefreien Zugang zu den Räumen zu ermöglichen. 40.000 Euro wird das noch kosten.

Zur Einweihung der Räume ist für Donnerstag, 16. Februar, zwischen 10 und 14 Uhr ein Logotag geplant. Zur Stärkung gibt es Pizza.