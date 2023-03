Im Hainich unterwegs zu Märzenbechern

Hainich. Der Hainich-Rennstieg-Verein will in diesen Tagen gleich doppelt unterwegs sein – nahe Kammerforst und nahe Herbsleben. So kann man mitmachen.

Eine Tour zu den Märzenbechern veranstaltet der Hainich-Rennsteig-Verein am Dienstag, 14. März. Die leichte Runde über acht Kilometer beginnt 13 Uhr in Kammerforst am Parkplatz Zollgarten. Sie leitet Jürgen Faupel, erreichbar unter Telefon: 036028 / 30 195.

Samstag, 18. März, wird ab 10 Uhr um Herbsleben gewandert. Es geht, mit Start am Ortseingang aus Richtung Bad Tennstedt, über zwölf Kilometer. Fragen zur Tour an Werner Sack, Telefon: 035025 / 50 291.