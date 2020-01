Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Hüpstedter Friseursalon wird professionell fotografiert

Ende Januar wird der Friseursalon von Annette Hundeshagen in Hüpstedt zum Fotostudio umgestaltet. Bereits zum fünften Mal organisiert sie gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen einen Tag, an dem im Salon nicht nur Haare gemacht werden, sondern ein ganzer Stab an Leuten anreist, um professionelle Porträtfotos zu erstellen. In den Anfängen hat Hundeshagen, wie sie erzählt, bei dem Shooting nur an die eigenen Kunden gedacht. Inzwischen habe sich der jährlich einmal stattfindende Termin mit Profifotograf Maik Rietentidt über die Grenzen des Unstrut-Hainich-Kreises hinaus herumgesprochen.

Fotograf Maik Rietentidt hat alles im Gepäck, was für beeindruckende Bilder benötigt wird. Der 38-Jährige ist gebürtiger Thüringer, er lebt jetzt in Wertingen in der Nähe von Augsburg. „Kurz bevor ich mit dem Fotografieren loslege, bin ich schon ziemlich aufgeregt. Die Shootingteilnehmer haben hohe Erwartungen und stecken viel Kraft und Emotionen in das, was sie tun. Über die Jahre habe ich gelernt, mich schnell auf die Leute einzustellen und mich ihren Wünschen anzupassen“, erzählt der Fotograf. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie auf den Kanaren ist Rietentidt unterwegs, um Aufnahmen zu erstellen, monatlich habe er mindestens zehn Arrangements. Auf Blitzlicht verzichtet der Fotograf gänzlich. „Wir haben uns dazu entschieden, mit natürlichem Licht oder Dauerlichtanlagen zu arbeiten. Das Blitzen irritiert die oft unerfahrenen Modelle.“ Auch die Augenfarbe sei Blitzlichteinsatz nicht lebensnah, so wirke der Blick oft starr. „Da wir mobil und nicht in einem Studio arbeiten, muss der Umbau des Sets überschaubar für uns bleiben“, sagt der Wertinger. Laut Annette Hundeshagen müsse man sich keine Gedanken um seine Konfektion machen. Es gehe nicht darum, professionelle Models mit einer Kleidergröße in XS abzulichten. Jeder Teilnehmer könne individuell entscheiden, was er möchte. Gut zwei bis drei Stunden brauche es, um die Bilder zu erstellen. Die Termine am 25. und 26. Januar sind zum großen Teil bereits vergeben. Nachfragen möglich unter Tel. 036076 / 44255