Im Natur!Garten des BUND in Bad Langensalza hat die Saison begonnen

Bad Langensalza. Mit dem Frühling kommen nicht nur die Insekten wieder. Auch die Menschen zieht es nach draußen. Im Natur!Garten des BUND in Bad Langensalza lädt nun auch wieder das Café zum Verweilen ein.

Der Natur!Garten des BUND Bad Langensalza ist wieder geöffnet. Die große Mirabelle blüht und lockt nicht nur Insekten sondern auch Besucher an, die hier viele heimische Frühblüher bestaunen können. Am Freitag, 31. März öffnet auch das „Cafè im Natur!Garten“ wieder und das Team um Bäckermeister Esche lädt mittwochs bis freitags von 13 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr zum Verweilen ein. Die Getränkekarte soll in diesem Jahr um einige Kaffeespezialitäten erweitert werden. Für eine kleine Anerkennung ihrer Bemühungen um den Natur!Garten, in Form einer Spende, sind die Ehrenamtlichen des BUNDs Bad Langensalza immer dankbar.