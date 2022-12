Kommentar Im Unstrut-Hainich-Kreis herrscht Katastrophenalarm in der Hosentasche

Wie das Bundesamt für Katastrophenschutz bis zur erogenen Zone vordringt. Alexander Volkmann hat Erfahrungen aus Mühlhausen und Bad Langensalza zum bundesweiten Warntag zusammengetragen.

„Die Katastrophe hat in meiner Hose vibriert“, bestätigte der Kollege am Donnerstagvormittag den Alarm zum bundesweiten Warntag. Die Probe für den Ernstfall ist gelungen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz konnte selbst bis in die erogenen Zonen vieler Menschen vordringen.

Sie haben sich auch gewundert, dass ihr Mobiltelefon solche Geräusche überhaupt drauf hat? Um 10.59 Uhr hat mein Handy den „Notfallalarm“ ausgegeben, versehen mit dem Hinweis: „Es besteht keine Gefahr.“ Puh, noch mal Glück gehabt.

Allerdings dürfte das laute, bislang unbekannte Signal so manche Menschen ziemlich erschreckt haben.

Ich hatte, wie angekündigt, um 11 Uhr mit der Warnung gerechnet – nicht schon eine Minute eher. So zuckte ich trotz großer Erwartung samt Kaffeetasse am Schreibtisch zusammen.

Den Katzen der Kollegin sei der Schreck ebenfalls in alle Glieder gefahren, als im Haus sämtliche Handys schrillten.

Und in der Klasse meiner Jungs (es gilt Handyverbot) bestätigte das mehrfache Heulen alle Befürchtungen der Lehrer.