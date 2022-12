Immer für andere da: Eine Frau und ein Mann aus Dörfern bei Mühlhausen werden dafür geehrt

Unstrut-Hainich-Kreis. Eine Frau und ein Mann aus zwei benachbarten Dörfern vor den Toren von Mühlhausen bekommen den Ehrenbrief für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Seit Jahrzehnten sind sie für andere und ihre Gemeinden aktiv.

Zwei engagierte Ehrenamtler aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden am Dienstag, 6. Dezember, dem Tag des Ehrenamtes, ausgezeichnet. Sie erhalten – wie zehn weitere Thüringer – von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Ehrenbrief des Freistaats.

Dazu Ministerpräsident Ramelow vorab: Die Auszuzeichnenden „stehen stellvertretend für über 750.000 ehrenamtlich Engagierte in Thüringen. Jeder und jede Einzelne führt uns tagtäglich vor Augen, dass jeder Tag des Jahres ein Tag des Ehrenamtes ist“.

Wichtige Stütze der Gemeinschaft und des kulturellen Lebens im Dorf

Ausgezeichnet wird Marianne Lutze aus Grabe. Sie organisiert, sie verbindet Generationen und ist das offene Ohr der Dorfgemeinschaft, heißt es in der Laudatio. Zudem übernahm sie die Organisation der 1000-Jahr-Feier vor 25 Jahren. Obwohl sie selbst Motor für viele Planungen und Umsetzungen ist, war es ihr nie wichtig, für ihre ehrenamtliche Tätigkeit an erster Stelle in Erscheinung zu treten. Sie gilt überall als wichtige, aber stille Stütze der Gemeinschaft und des kulturellen Lebens.

Den Ehrenbrief bekommt auch Helmut Groß aus Körner. Er verrichtet seit 38 Jahren seinen Dienst in der freiwilligen Feuerwehr – erst in Grabe‚ später in Körner. Groß war seit 1980 Wehrführer und von 1990 bis 1995 Kreisbrandmeister im Raum Mühlhausen. Er musste seine Ämter aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und war dennoch bis 2005 Ortsbrandmeister. Unter seiner Leitung wurde das Feuerwehrgerätehaus gebaut, wurde ein Katastrophenschutzfahrzeug angeschafft. Fast täglich kontrollierte Helmut Groß nach wie vor Hydranten und Zufahrten in der Gemeinde und ist seit 2006 Ortschronistin Körner.