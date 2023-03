In Bad Langensalza suchen 120 kleine Fußballer die besten, doch Sieger sind alle

120 Mädchen und Jungen aus Kitas Spatzennest, Birkenwiese, Haus Kinderland, Haus Kunterbunt, Sonnenschein, Herzbachknirpse, Am Jüdenhügel, St. Martin und Phantasia nahmen teil am 22. Carsten-Kälz-Kindergartencup in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Der Kindergartencup im Fußball lässt die Salzahalle in Bad Langensalza toben. Zwar gibt es sportliche Sieger, doch das Preisgeld geht an alle gleich.

Ist das Turnier der kleinen Kicker an sich schon ein Knaller, startet der 22. Carsten-Kälz-Kindergartencup mit einem Paukenschlag. Sarah Luhn singt mit Sohn Mats und Nichte Emma den Grönemeyer-Song „Kinder an die Macht“, während über die Bildschirme in der Salza-Halle ein Film läuft, der eine Glocke zeigt, die aus Patronenhülsen gegossen wurde.

Nach diesem Friedens-Statement startet das Fußballturnier, musikalisch begleitet vom Spielmannszug der Stadt. Neun Kindergärten aus Bad Langensalza, Henningsleben, Herbsleben und Bad Tennstedt traten gegeneinander an und kämpften teils verbissen und den Ball, um Tore und Punkte.

Am Ende steht mit der Kita Sonnenschein aus Bad Tennstedt ein Newcomer auf dem obersten Treppchen, gefolgt von der Kita Spatzennest und der Kita Herzbachknirpse aus Henningsleben. „Bei allem Ehrgeiz der Fußballzwerge auf dem Feld, der Trainer am Spielfeldrand sowie der Euphorie von Eltern und Großeltern auf den voll besetzten Rängen steht natürlich der Spaß für die Kinder und die Bewegung an erster Stelle“, sagt Ehrengast Jürgen Heun von Rot-Weiß Erfurt.

Nach einer Idee von Carsten Kälz und Lothar Warschun entwickelte sich das Turnier zu einem Höhepunkt unter den Kindergärten. „Was kann es Schöneres geben, als in 120 leuchtende Augenpaare zu schauen und zu wissen, dass sich die viele Arbeit im Vorfeld wieder einmal gelohnt hat“, sagt Lothar Warschun, der das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten lobt, dankbar für die zahlreichen Sponsoren ist und erzählt, dass sich so über die Jahren daraus viele Freundschaften entwickelt haben. Und natürlich gehen auch in diesem Jahr wieder alle Einnahmen zu gleichen Teilen an die beteiligten Kindergärten.