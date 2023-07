In die Rolle von Bundestagsabgeordneten schlüpfen können junge Leute aus dem Unstrut-Hainich-Kreis.

Unstrut-Hainich-Kreis. Drei Tage lang können Jugendliche junge Erwachsene von 16 und 20 Jahren aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Berlin über politische Zukunftsfragen diskutieren.

Die SPD-Bundestagsfraktion lädt Jugendliche ein, sich für das Planspiel in Berlin zu bewerben. Drei Tage lang werden dabei rund 100 junge Menschen aus ganz Deutschland in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen und über Zukunftsfragen diskutieren. Die Nachwuchspolitiker tagen Mitte Oktober im Deutschen Bundestag.

Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene von 16 und 20 Jahren. Bei der schriftlichen Bewerbung sind Angaben zu Alter, Person und Ausbildung nötig und auch soll die Motivation für die Teilnahme dargestellt werden.

Die Bewerbungsfrist endet am 18. August. Anmeldung per Mail an tina.rudolph.wk@bundestag oder unter Telefon 0179/5476894.