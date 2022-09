In Grabe fehlen 340 Liter pro Quadratmeter Niederschlag

Grabe. Der vergangene Monat war an der privaten Wetterstation in Grabe der sonnigste seit Aufzeichnungsbeginn 1951 – eine Analyse.

Die 31 Augusttage 2022 gehen als Hochdruckmonat mit all seinen extremen Wettermerkmalen in die Klimastatistik ein: Hitzewellen, staubtrockene Böden, verdorrte Felder, niedrige Pegelstände, Wald- und Feldbrände sowie ein ständig sinkender Grundwasserspiegel. All das hat der sehr warme, extrem trockene, sonnenscheinreiche Sommer hinterlassen.

Dabei hat der August den Juni und den Juli noch übertrumpft. In der Wetterstation Grabe wurden 13 Sommertage (ab 25 Grad Celsius), 14 Hitzetage (ab 30) und zwei Wüstentage (ab 35) registriert. Nur am 6. und am 31. wurde die Sommertagshürde nicht erreicht. Hieraus resultierte eine Monatstemperatur von 19,8 Grad Celsius. Das ist 2,8 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt. Damit zählte der diesjährige August zu den wärmsten und sonnenreichsten seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen.

21 Prozent des langjährigenNiederschlagsmittels erreicht

Für Mensch, Tier und Natur stellten diese außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse eine hohe Belastung dar. Doch die eigentliche Katastrophe ist der ausbleibende Regen. Und das seit Juni 2018. In Grabe beträgt das Niederschlagsdefizit zurzeit 340 Liter pro Quadratmeter. Auch im August blieb der erhoffte Regen aus. Zwölf Liter pro Quadratmeter – 21 Prozent des langjährigen Durchschnitts -- waren nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Dabei war die Verteilung des Sommerregens während der vergangenen Wochen in unserer Region sehr differenziert. Die hohen Temperaturwerte und der intensive Sonnenschein beschleunigten den Reife- und Welkeprozess der Pflanzenwelt. Die hohe atmosphärische Verdunstungskraft zehrte zunehmend an den Wasservorräten im Boden. Die Sonnenscheindauer erreichte mit 297 Stunden 155 Prozent ihres Solls (192 Stunden). Es war der sonnigste August seit 1951. Das höchste Strahlungsangebot wurde in den ersten zwei Wochen des Monats gemessen.

Am Monatsende Übergangzum Herbst vollzogen

Der Sonnenscheinreichtum im August hat die Abreife aller Kulturen beschleunigt, so dass sich am Ende der Übergang vom Spätsommer zum Frühherbst vollzogen hat.

Die Werte von Grabe: 19,8 Grad Celsius Monatstemperatur (langjähriger Durchschnitt 17,0), 12 Millimeter Niederschlag (57), 297 Stunden Sonnenschein (192). Extreme: 5 Grad Celsius 6. August, 38 Grad Celsius 4. August.