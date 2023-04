In Mühlhausen sorgt Bier für Stau im Berufsverkehr

Mühlhausen. Nur zäh floss in Mühlhausen am Dienstag der Berufsverkehr. Was ein Bierlaster damit zu tun hat und warum ein Patient, der ins Krankenhaus gebracht werden sollte, einen zweiten Krankenwagen brauchte.

Umgefallene Kästen Bier sorgten am Dienstagmorgen für Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr in Mühlhausen. Auf der Langensalzaer Landstraße musste gegen 8.20 Uhr ein Laster scharf bremsen, als ihn ein Rettungswagen, der auf dem Weg ins Krankenhaus war, überholte. Beide kamen aus Richtung Großengottern. Beim Bremsen verrutschte die Ladung auf dem Lkw. Flaschen in rund einem Dutzend Kästen gingen zu Bruch, Bier lief auf die Straße.

Der Patient im Krankenhaus wurde von einem anderen Krankenwagen ins Klinikum gebracht.

Mit ausgerückt war auch die Mühlhäuser Berufsfeuerwehr, die sich zum Unfallzeitpunkt gerade beim Dienstsport in der Thüringentherme befunden hatte. Sie brauchte allerdings nicht einzugreifen.

Nach rund einer halben Stunde floss dann der Verkehr auf Langensalzaer Straße und Langensalzaer Landstraße wieder flüssiger.