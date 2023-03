In Mühlhausen spielt eine amerikanische Auktion mehr als 1000 Euro ein

Mühlhausen. Der Lionsclub aus Mühlhausen lud zu seinem Ball. Und auch beim Feiern selbst blieb das Ziel, Spenden für andere einzusammeln. So lief’s.

1042 Euro für die Jugendkunstschule in Mühlhausen und die Opfer des Erdbebens in der Türkei sind das Ergebnis einer Auktion am Samstagabend. Christian Blechschmidt versteigerte auf dem Ball des Mühlhäuser Lionsclubs eine Figur, die von Kindern der Jugendkunstschule gestaltet wurde: die Flötistin aus „Peter und der Wolf“, dem Musikmärchen von Sergei Prokofjew. Die Figur steht nun bei Bernd Montag, der den letzten Geldschein in den Sammelhut geworfen hatte, ehe die Musik verstummte.

Architekt Christian Burkhardt ist bis zum Sommer Präsident des Lionsclubs Mühlhausen. Foto: Claudia Bachmann

Es war, wie bei vergangenen Bällen der Lions, eine Auktion auf amerikanische Art – eine All-pay-Auktion. Jeder, der ein Gebot abgibt, zahlt den Differenzbetrag zum vorherigen Gebot. Das Endgebot entspricht dann nicht dem Preis, den einer für den Gegenstand zahlen muss, sondern den Einnahmen des Auktionators. Bernd Montag selbst hatte nur 20 Euro in den Hut getan.

Erstmals feierten die Lions ihren Ball im Puschkinhaus. Der aktuelle Lionspräsident, Architekt Christian Burkhardt aus Mühlhausen, war zufrieden. „Binnen drei Wochen haben wir zusammen mit dem Puschkinhaus den Abend organisiert. Er kam sehr gut an, und auch mit einem Auktionserlös in vierstelliger Höhe hätte ich nicht gerechnet.“

Seit Vereinsgründung rund 250.000 Euro gespendet

Eine Viertelmillion Euro sind nach Aussage von Burkhardt in den drei Jahrzehnten seit Vereinsgründung in soziale Projekte geflossen, das Gros in die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort. Zu denen, die regelmäßig von den Lions profitieren, gehören Kindertafel, Kindernothilfefonds, Jugendprojekt „Boje“, Theaterwerkstatt 3K, Kreismusikschule und das Diakonische Werk-Eichsfeld-Mühlhausen – und eben auch die Jugendkunstschule. Auch der Erlös des Balles soll wieder gespendet werden.