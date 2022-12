In Mühlhausen und Bad Langensalza fehlen beim Wunschbaumprojekt die Wunschpaten

Unstrut-Hainich-Kreis. Beim Wunschbaumprojekt in Mühlhausen und Bad Langensalza gibt es in einigen Einrichtungen nur verhaltene Teilnahme. Auch andere Aktionen verspüren einen Rückgang der Spendenbereitschaft.

Das Wunschbaumprojekt verändert sich: In den vergangenen Jahren war es kein Problem, Paten für die Wünsche an den Bäumen in Mühlhausen und Bad Langensalza zu finden. In diesem Jahr läuft es hingegen in einigen der teilnehmenden Einrichtungen stockend. Auch an der Art der Wünsche habe sich etwas verändert. Isabell Schmauch vom Café International in Mühlhausen vermutet zwei Gründe hinter dieser Entwicklung.

Das Wunschbaumprojekt ist eine Aktion verschiedener gemeinnütziger Projekte in Mühlhausen und Bad Langensalza. In zehn Einrichtungen können Kinder seit Mitte November ihre Wünsche an die dort aufgestellten Wunschbäume hängen. Ein Baum steht auch im Café International. „Für das ganze Projekt standen 500 Wünsche zur Verfügung“, erklärt Isabell Schmauch. In einigen Einrichtungen seien die Wunschzettel innerhalb weniger Tage weg gewesen.

Kinder möchten statt Spielzeug jetzt Kleidung

Trotzdem bleiben an einigen Stellen die Paten aus. Über die Jahre sei das Projekt gewachsen, wodurch sich die Paten auf eine größere Zahl an Wunschbäume verteilen. Dadurch könne der Fall eintreten, dass es an einer Stelle mehr Unterstützer gibt als an anderer. „Es sind auch die Zeiten. Jeder muss sparen“, so Schmauch. Dieser Umstand wird anhand der Kinderwünsche deutlich. „Die Wünsche haben sich verschoben. Bei 60 bis 70 Prozent handelt es sich um Kleidung, es ist wenig Spielzeug dabei.“

Es gebe die Möglichkeit, den Kindern aus anderen Mitteln ihre Wünsche zu erfüllen. Trotzdem hoffen Isabell Schmauch und ihre Kollegen auf Unterstützung. „Mit einem Paten ist es für die Kinder einfach schöner.“

Am 10. Dezember findet ein Weihnachtsmarkt in der Görmarpassage statt, auch dort geht es auf die Suche nach Paten. Im neuen Jahr wird dann eine Auswertung des Projektes stattfinden.

Herzensgeschenke für Senioren in Mühlhausen und Bad Langensalza

Abseits der Wunschbäume findet in diesem Jahr die Aktion „Herzensgeschenke“ statt, bei der sich ebenfalls verschiedene Initiativen zusammengeschlossen haben. Es werden Geschenke für Pflegeeinrichtungen in Mühlhausen und Bad Langensalza gesammelt. Um den Senioren eine Freude bereiten zu können, werden Kleinigkeiten wie Kosmetika, Pflegeprodukte oder gestrickte Schals benötigt. „Auch hier gibt es noch Zurückhaltung“, sagt Schmauch. Wer etwas übrig hat, kann es im Café International abgeben.

Erstmals war das Büro der Landtagsabgeordneten Cordula Eger (links) in Bad Langensalza Annahmestelle für die Päckchen für „Weihnachten im Schuhkarton“. Sie kooperiert mit der Sammelstelle in Bad Tennstedt, die Selina Degenhardt (rechts) koordiniert. Foto: Sabine Spitzer / Archiv

Auch bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ war in Mühlhausen ein Rückgang zu verspüren. Sandra Keyser, die in der Kreisstadt die Sammlung für Kinder in Not koordiniert, hatte sich anfangs wegen des schleppenden Anlaufs sehr gesorgt. Bis zum Ende der Aktion kamen aber 360 Pakete zusammen – und damit etwa 100 Pakete weniger als sonst. Auch die Geldspenden sanken wie jedes Jahr.

Keyser vermutet, dass die neue Sammelstelle in Bad Langensalza einer der Gründe für den Rückgang war. Denn erstmals wurden Päckchen im Büro der Landtagsabgeordneten Cordula Eger (Linke) angenommen, die mit der Sammelstelle in Bad Tennstedt kooperiert. Ergebnis: 221 Päckchen werden für Kinder in Osteuropa weitergeschickt – knapp 30 mehr als 2021.