In Mühlhausen werden zwei Mädchen vermisst

Mühlhausen. Beide Mädchen wurden bereits vor wenigen Wochen als vermisst gemeldet. Deshalb vermutet die Polizei, dass sie wieder zusammen unterwegs sind.

Seit dem 14. Mai werden zwei Mädchen aus Mühlhausen vermisst. Wie die Polizei mitteilte,verließen die beiden an diesem Tag gegen 19.30 Uhr eine Einrichtung, in der sie derzeit untergebracht sind. Wohin sie gingen ist unbekannt. Asel Nevra C. ist 14 Jahre alt, rund 154 cm groß und hat lange dunkle Haare. Sie trägt eine Brille mit goldfarbenen Metallgestell. Asel hat drei "Cuts" in der Augenbraue und ist in der Regel stark geschminkt. Außerdem hat einen Nasenring und ist am Unterarm tätowiert. Auf einer Hand ist ein Herz mit dem Buchstaben "N" tätowiert. Am Tag des Verschwindens war sie mit einem weißen (bauchfreien) Oberteil, einer pinkfarbenen Jogginghose und schwarzen Hausschuhen bekleidet.

Ronnya-Michelle P. ist 13 Jahre alt und rund 160 cm groß und hat eine schlanke Figur. Sie hat dunkle lange (bis zum Gesäß) Haare mit einem hell eingefärbten Haaransatz. Bekleidet war sie mit einer weißen Jogginghose, einer blauen Trainingsjacke und schwarzen Hausschuhen. Hier hat die Polizei Fotos der Vermissten veröffentlicht.

Die Mädchen pflegen Kontakte nach Gera und Höxter in Nordrhein-Westfalen. Beide Mädchen waren bereits vor wenigen Wochen zusammen verschwunden. Daher vermutet die Polizei, dass die beiden Jugendlichen wieder gemeinsam unterwegs sind.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden. Die sachbearbeitende Dienststelle ist die Kriminalpolizeistation in Mühlhausen. Diese ist unter der Telefonnummer 03601/4510 zu erreichen.

