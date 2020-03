Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infoabend für die Bollstedter

Der Bau der Straße 16 zwischen Höngeda und Bollstedt, die Teilnahme Bollstedts am Wettbewerb Entente Florale Europe sowie der Haushalt der Stadt Mühlhausen für 2020 sollen Themen der Einwohnerversammlung in Bollstedt sein. Die findet am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr in der Gemeindeschänke statt. Einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge, soll über Vorhaben, abgeschlossene sowie anstehende Projekte informiert werden.

Darüber hinaus könne mit der Verwaltung diskutiert werden; man nehme auch gerne Anregungen auf, heißt es. Die Nominierung für den Wettbewerb Entente Florale Europe wurde Ende Januar verkündet, als Bollstedt mit der Goldmedaille im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft ausgezeichnet wurde.