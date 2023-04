Infonachmittag zum Thema Diabetes im Hainich-Klinikum Mühlhausen

Utensilien für Diabetiker: Das Ökumenische Hainich-Klinikum in Mühlhausen informiert am 13. April pflegende Angehörige und Interessierte über den Umgang mit der Krankheit im Alltag.

Mühlhausen. Experten stehen am 13. April als Gesprächspartner zur Verfügung.

Die Themen „Diabetes in der Häuslichkeit“ und „Diabetesbedingte Wunden“ stehen im Mittelpunkt eines Infonachmittags für pflegende Angehörige und Interessierte im Rahmen der Hainich-Akademie des ÖHK. Er beginnt am 13. April um 17.30 Uhr im Klinikum in Pfafferode.

Diabetes ist weit verbreitet, in allen Altersgruppen. Der Mangel an Insulin kann angeboren oder erworben sein. Der dadurch steigende Blutzuckerspiegel kann unter anderem die Wundheilung verlangsamen. Über den täglichen Umgang mit Diabetes sprechen am 13. April Experten des ÖHK. Zudem gibt es eine Frage- und Diskussionsrunde. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung unter www.hainichakademie.de wird gebeten.