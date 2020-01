Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Intelligent frauenfreundlich

Auch der Unstrut-Hainich-Kreis ist tendenziell eine Welt der Männer. In vielen politischen Gremien dominieren sie, in Vereinsvorständen, an der Spitze von Firmen und Verbänden. Aber was tun? Eine Frauenquote wird von vielen abgelehnt, auch von Frauen selbst. „Die Fähigkeiten sollen entscheiden, nicht die Quote“ ist dann oft zu hören. Heißt das im Umkehrschluss angesichts der aktuellen Postenverteilung, dass es einfach nicht genug fähige Frauen gibt?

Auch in der Werbung werden häufig Klischees bedient: Hübsche Frauen zieren Produkte, die gar nichts mit Frauen zu tun haben – der weibliche Körper als billiger Blickfänger. Wer das als Sexismus anprangert, gilt schnell als verbiestert. Ich weiß, ich tue hier ganz vielen Unrecht. Zum Beispiel all den Männern, die sich neben der Arbeit auch noch ganz alleine um den Haushalt und um die Kinder kümmern müssen, während die Frau pausenlos mit ihren Freundinnen um die Häuser zieht. Umso wohltuender fiel mir jetzt ein Aushang in der Sparkasse in Bad Langensalza auf. Dort wird eine Dorf-Immobilie zum Verkauf angeboten mit den Worten „Viel Platz für die Handwerkerin und ihren Mann.“ Ein seltener Fall von intelligenter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgedankens.