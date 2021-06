Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis weiter über 50

Unstrut-Hainich-Kreis. 130 Menschen sind aktuell mit Corona infiziert. Die Inzidenz bleibt damit über der 50er-Marke, unter der weitere Lockerungen möglich würden.

Bei 54,8 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis am Donnerstag. Sie bleibt damit über der 50er-Marke, unter der weitere Lockerungen möglich würden. Vorerst wird sie wohl auf diesem Niveau bleiben.

Denn im Schnitt kommen seit einer Woche täglich acht neue Fälle dazu – so viele waren es auch am Donnerstag. Ob die Zahl durch die erfolgten ersten Lockerungen wieder steigt, bleibt zudem offen. Aktuell infiziert sind im Kreis 130 Menschen, 13 weniger als am Vortag.