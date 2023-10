Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr? – Experten diskutieren in Mühlhausen

Stephan Zänker lädt am 25. Oktober in Mühlhausen zum „Forum Meinungsfreiheit“ ein. Publikum soll mit einbezogen werden

Die Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht unserer Demokratie. Aktuell bewegt das Thema zahlreiche Menschen. Viele haben das Gefühl nicht mehr alles sagen zu dürfen. Gleichzeitig werden im Internet zunehmend Hassbotschaften verbreitet. Ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit also gerechtfertigt?

Der Streit um das Grundrecht tobte schon vor hunderten Jahren. Der Weimarer Republik e.V. setzt sich intensiv mit diesem Thema auseinander. Der Verein ist derzeit mit dem Veranstaltungsformat „Forum Meinungsfreiheit“ in Thüringen unterwegs. Am Mittwoch, 25. Oktober, macht er um 19.30 Uhr Station in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen.

Großplakate mit Kommunikationskampagne

Dabei werden Andreas Ziemann von der Bauhaus-Universität Weimar und Nikolaus Knoepffler von der Friedrich-Schiller-Universität Jena über Meinungsfreiheit diskutieren und mit dem Publikum ins Gespräch kommen, wie Stephan Zänker, Geschäftsführer Weimarer Republik e.V. berichtet. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung kann dank der Förderung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport aus dem Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sowie des Bundesministeriums der Justiz kostenfrei besucht werden.

Auf acht Großplakaten in Mühlhausen ist ab kommender Woche das Motiv der Kommunikationskampagne für das Haus der Weimarer Republik in Weimar zu sehen, das im Frühling in Mittelthüringen für Aufsehen gesorgt hat.