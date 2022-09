Die St. Michaelis Kirche in Menteroda ist 300 Jahre alt.

Jazzkonzert zum Kirchenjubiläum in Menteroda

Menteroda. Klassiker der Swingära werden in der Kirche in Menteroda zu hören sein.

Die Kirchengemeinde Menteroda feiert mit einem Jazzkonzert am Samstag, dem 17. September, das 300-jährige Bestehen der St.-Michaelis-Kirche.

Ab 19 Uhr spielt die Band „LaJazzO“ aus Mühlhausen Klassiker der Swingära, kündigt Corina Trautvetter an. Die fünf Jazz-Musiker kommen mit Piano, Saxophon, Keyboard, Bass und Schlagzeug in die 1722 erbaute Kirche. Bandsängerin Kerstin Grimm ist in Menteroda geboren. Der Eintritt zum Konzert ist frei.