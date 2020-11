Die Agentur für Arbeit weist nun eine Kurzarbeiterquote in ihrer Statistik auf. (Symbolbild)

Jeder Fünfte im Unstrut-Hainich-Kreis in Kurzarbeit

6239 Menschen im Landkreis waren laut Statistik der Agentur für Arbeit im Mai in Kurzarbeit beschäftigt. Das Kurzarbeitergeld sichere vielen Beschäftigten während der Corona-Pandemie den Arbeitsplatz. Ganz neu weist die Statistik der Bundesagentur für Arbeit nun eine Kurzarbeiterquote aus. Sie spiegelt den Anteil der Kurzarbeiter an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wieder. Die Quote lag im Mai im Unstrut-Hainich-Kreis bei 17,7 Prozent. Damit musste fast jeder fünfte Beschäftigte kurzarbeiten.

Die Mai-Zahlen seien laut einem Agentursprecher die am belegbarsten, weil die Unternehmen mehrere Monate Zeit hätten, ihre Abrechnungen einzureichen. Für die Monate Juni und Juli gebe es dementsprechend erst grobe Hochrechnungen.